.: Лента Новостей
  • Более 30 мест захоронений будет открыто в Абхазии для поиска лиц пропавших без вести
  • Бжания: Вопрос о возвращении вынужденных переселенцев в Абхазию закрыт
  • Бжания не заметил криминала в Абхазии
  • 222 умерших в Абхазии и 60 в Цхинвали – DRI об одном годе пандемии
  • Молодой человек упал в ущелье, пытаясь перейти из оккупированной Абхазии
  • Часть грузинских священнослужителей требует от Иоанна Х извинений за встречу с Бжания
  • Всего 488 человек вакцинированы в Сухуми за 10 дней
  • В Абхазии вспоминают жертв войны с Российской империей
  • В Сухуми убит племянник Владислава Ардзинба
  • Посольство Германии в Грузии передало Абхазии медоборудование на 46 тысяч евро

    •
     
    Более 30 мест захоронений будет открыто в Абхазии для поиска лиц пропавших без вести
    25.05.2021
    Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с действующими в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) властями начинает очередной раунд раскопок в поисках останков лиц, пропавших без вести в период вооруженного конфликта 1992-93 гг. Проведение работ запланировано во всех районах Абхазии, об это сообщает офис МККК в Сухуми.

    В этом году специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с местными специалистами планируют сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений.

    Информация об этих местах была собрана в рамках действующего под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-93 гг. и последующими событиями. МККК осуществляет председательские функции в деятельности Координационного механизма в силу своего мандата, важнейшими принципами которого являются нейтральность, беспристрастность и независимость, и стремится к тому, чтобы родственники пропавших без вести узнали, какова судьба этих людей и где они находятся.

    За период с 2010 по 2021 годы, были опознаны останки 191 человека, из которых 44 были переданы семьям в Абхазии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия