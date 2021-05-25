Более 30 мест захоронений будет открыто в Абхазии для поиска лиц пропавших без вести

25.05.2021 Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с действующими в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) властями начинает очередной раунд раскопок в поисках останков лиц, пропавших без вести в период вооруженного конфликта 1992-93 гг. Проведение работ запланировано во всех районах Абхазии, об это сообщает офис МККК в Сухуми.



В этом году специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с местными специалистами планируют сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений.



Информация об этих местах была собрана в рамках действующего под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-93 гг. и последующими событиями. МККК осуществляет председательские функции в деятельности Координационного механизма в силу своего мандата, важнейшими принципами которого являются нейтральность, беспристрастность и независимость, и стремится к тому, чтобы родственники пропавших без вести узнали, какова судьба этих людей и где они находятся.



За период с 2010 по 2021 годы, были опознаны останки 191 человека, из которых 44 были переданы семьям в Абхазии.











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