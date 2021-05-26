.: Лента Новостей
  • Гаприндашвили: «Последняя война давно и навсегда закончилась. Должен завершиться и застой с бездействием»
  • Международный комитет Красного Креста начал новый этап вскрытия могил в Абхазии
  • 1 июня Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс в Сухуми
  • Более 30 мест захоронений будет открыто в Абхазии для поиска лиц пропавших без вести
  • Бжания: Вопрос о возвращении вынужденных переселенцев в Абхазию закрыт
  • Бжания не заметил криминала в Абхазии
  • 222 умерших в Абхазии и 60 в Цхинвали – DRI об одном годе пандемии
  • Молодой человек упал в ущелье, пытаясь перейти из оккупированной Абхазии
  • Часть грузинских священнослужителей требует от Иоанна Х извинений за встречу с Бжания
  • Всего 488 человек вакцинированы в Сухуми за 10 дней

    •
     
    1 июня Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс в Сухуми
    26.05.2021
    Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетит Абхазию и проведет мастер-класс. Мероприятие состоятся 1 июня, в Международный день защиты детей. Согласно анонсу, мастер-класс начнется в 19:00 на стадионе «Динамо» в Сухуми.

    Как сообщают местные СМИ, Нурмагамедов ответит на вопросы молодых спортсменов и посмотрит показательные бои.

    «На мероприятии состоится запуск национальной платформы «Будущее Абхазии». Ее цели — поддержка талантливой молодежи Абхазии, разработка реформ для процветающей Абхазии будущего», — говорится в анонсе.

    Напомним, в декабре 2020-го менеджера борца Ризвана Магомедова в Тбилиси принимал столичный градоначальник Каха Каладзе. Стороны обсуждали стратегию развития смешанных боевых искусств (MMA) в регионе. Прошла онлайн-конференция в которой принимали участие как сам Хабиб Нурмагамедов, так и наследник основателя «Грузинской мечты» Бера Иванишвили.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия