1 июня Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс в Сухуми

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетит Абхазию и проведет мастер-класс. Мероприятие состоятся 1 июня, в Международный день защиты детей. Согласно анонсу, мастер-класс начнется в 19:00 на стадионе «Динамо» в Сухуми.



Как сообщают местные СМИ, Нурмагамедов ответит на вопросы молодых спортсменов и посмотрит показательные бои.



«На мероприятии состоится запуск национальной платформы «Будущее Абхазии». Ее цели — поддержка талантливой молодежи Абхазии, разработка реформ для процветающей Абхазии будущего», — говорится в анонсе.



Напомним, в декабре 2020-го менеджера борца Ризвана Магомедова в Тбилиси принимал столичный градоначальник Каха Каладзе. Стороны обсуждали стратегию развития смешанных боевых искусств (MMA) в регионе. Прошла онлайн-конференция в которой принимали участие как сам Хабиб Нурмагамедов, так и наследник основателя «Грузинской мечты» Бера Иванишвили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>