26 мая Международный комитет Красного Креста начал новый этап вскрытия могил в Абхазии для поиска пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-93 годов.



Согласно информации Международного комитета Красного Креста, в 2021 году эксперты Международного комитета Красного Креста совместно с местными специалистами планируют вскрыть более 30 вероятных могил, информация о которых была получена в рамках координационного механизма.



«Координационный механизм поиска пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов действует под председательством Международного комитета Красного Креста и служит только гуманитарным целям — чтобы семьи узнали о судьбе и местонахождении пропавших без вести близких.



После создания в 2010 году двух координационных механизмов (один для абхазского Вооруженного конфликта 1992–1993 годов, а другой — для конфликтов 1990-х и 2008 годов в Цхинвальском регионе/Южной Осетии) под их эгидой были обнаружены останки 583 человек, 206 из которых были опознаны и переданы семьям.



В общей сложности 2355 военных и гражданских лиц пропали без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года», — говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.



По их данным, сейчас ведутся работы по установлению местонахождения других людей, пропавших без вести в результате конфликта.











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