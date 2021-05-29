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    Хабиб Нурмагомедов не посетит Абхазию «в связи с угрозами расторжения контрактов в США» - СМИ
    29.05.2021
    Абхазские власти со ссылкой на менеджера российского бойца UFC Хабиба Ризвана Магомедова сообщают, что он не посетит Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) в связи "прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США".

    Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся, независящих от него, обстоятельств, сообщает apsadgil.info.

    Школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов проведет Государственный комитет по делам молодежи и спорту в июне-июле.




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