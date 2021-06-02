МИД Грузии: информация о визите итальянских специалистов в Абхазию — фэйк

02.06.2021 Согласно заявлению МИД Грузии, распространенная в ряде СМИ и соцсетях информация о том, что итальянская компания приступает к восстановлению железнодорожных вокзалов в Абхазии, является дезинформацией.



«В СМИ и социальных сетях распространилась дезинформация, будто бы итальянская компания начинает реконструкцию железнодорожных вокзалов в оккупированной Абхазии. Global Aredi — российская компания, зарегистрированная в Российской Федерации, ее контактная информация, адрес, телефон и почтовый код зарегистрированы в Российской Федерации. Филиал или любой другой офис в Италии не находится. Коммерческим директором компании является итальянец. Однако организация не имеет никаких связей с Италией», — заявили в МИД.



В ведомстве подчеркивают, что Италия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также привержена политике непризнания оккупированных территорий.



Напомним, 31 мая абхазские СМИ сообщили о визите итальянских специалистов в регион. Информация гласила, что сотрудники компании GLOBAL ARREDI приехали в рамках проекта по созданию круизного поезда на 500 мест, который будет следовать из российского Ростова-на-Дону в Сухуми.









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