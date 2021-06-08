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    В Абхазии введены ограничения в подаче электроэнергии
    08.06.2021
    Ограничения в подаче электроэнергии ввели в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) из-за аварий на двух высоковольтных линиях - каждые три часа на один час отключают свет. Об этом сообщает "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook во вторник.

    "На высоковольтных линиях Гячрыпшь (Абхазия) и Кавкасиони на территории Российской Федерации произошли аварии. Вследствие этого в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт. Ввиду этого вводятся ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что о работах по ликвидации аварий будут сообщать своевременно.

    Из-за остановки на ремонт деривационного тоннеля единственной Ингурской ГЭС вся Абхазия с января получает свет из России. Завершить ремонт и ввести в строй станцию планируют 1 мая.


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