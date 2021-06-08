В Абхазии нашли двух потерявшихся российских туристок

08.06.2021 В Абхазии установили местоположение двух туристок из России. 19-летняя жительница Нижнего Новгорода и 18-летняя девушка из Сочи приехали в этот оккупированный Россией регион Грузии вечером 12 мая. В течение суток туристки не выходили на связь с родными, поэтому обеспокоенные родители обратились в полицию.



Уже вечером 13 мая правоохранители установили их местонахождение. В своих объяснительных девушки уточнили, что приехали в Абхазию на отдых и разместились в частном секторе.



Сейчас туристки выехали в Россию, чтобы уладить вопросы, связанные с объявлением их в розыск. Однако девушки планируют вернуться и продолжить отдых, сообщили в пресс-службе МВД республики.



Недавно в Абхазии потерялась группа туристов из России. Днем 12 мая в МЧС республики поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако при облете территории, его так и не удалось найти. Уточняется, что туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.



Утром 13 мая стало известно, что основная группа российских туристов, спускавшаяся с верховьев реки Гумиста, вышла на связь со спасателями. Одного из пропавших до сих пор не могут найти.









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