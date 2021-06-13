В Сухуме горит здание бывшей кондитерской фабрики

Пятиэтажное здание нефункционирующей кондитерской фабрики загорелось в Сухуми. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МЧС Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Тигран Делибалтян.



"Горит здание бывшей кондитерской фабрики. Семь пожарных расчетов заняты тушением огня. Опасности для близлежащих жилых домов нет", - сказал Делибалтян.



По его словам, причины пожара пока неизвестны, пламенем охвачено более 1 тыс. кв. м. Пожар начался с крыши.



К 13:00 возгорание удалось локализовать. Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, пожарные занимаются тушением пожара. "Дотушивать надо, работы тут еще хватает", - сказал Квициния.



Сухумская кондитерская фабрика была построена в 1978 году. Район, где стоит фабрика, густонаселенный, через дорогу от нее расположена Администрация Сухумского района.









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