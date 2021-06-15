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    Российских туристов ранили в Абхазии
    15.06.2021
    Два российских туриста получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) из-за конфликта с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

    Уточняется, что путешественники отдыхали в ресторане «Апсны» в компании дам, когда к ним подошел неизвестный мужчина и попытался познакомиться с девушками. Услышав отказ, он достал пистолет и открыл огонь по посетителям.

    После стрельбы туристы были доставлены в сочинскую больницу. У одного из них обнаружены ранения колена и стопы, у другого — левой ноги и таза. Стрелком оказался 42-летний житель Абхазии Дмитрий Пилия, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что он имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

    Ранее в прошлом году житель Сочи расстрелял отдыхавших на речном пляже туристов. После задержания мужчина заявил, что целился «в птичек» и не заметил людей. «Мы стояли в реке. Неожиданно я услышал, как громко закричала сестра. Потом почувствовал боль. Не сразу осознал, что произошло», — рассказал один из пострадавших.


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