В Абхазии россиянам опасно отдыхать

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18.06.2021 - "СОВА" В Абхазии россиянам стало опасно отдыхать. Такое мнение в своей колонке на сайте Федерального агентства новостей высказал первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.



Автор напомнил, что недавно в Абхазии расстреляли российских туристов, но дирекция санатория, где все произошло, толком не извинилась. «К счастью, пострадавшие живы, хотя в них выпустили две обоймы».



Малинкович приводит версию, согласно которой, четверо россиян, из них две женщины, присели в кафе, а местный житель Дмитрий Пилия, многократно привлекавшийся к уголовной ответственности, вступил с ними в конфликт и быстро начал стрелять.



«Казалось бы, о чем тут спорить, все ясно. Но дирекция санатория «Самшитовый лес» – а это один из самых дорогих санаториев в Гаграх – твердо стоит на том, что ничего особенного не произошло. Мол, отдыхающие сами виноваты. Горой встают за стрелка и многие из его знакомых и сослуживцев. Говорят, что «Диму оскорбили, он никого не лапал». Такого рода объяснения на фоне девяти огнестрельных ранений у одного из пострадавших смехотворны. И это очень больно и обидно. Ведь Россия и россияне буквально спасли эту маленькую страну с непростой судьбой. Если бы не помощь РФ, не наши добровольцы, Абхазия вряд ли выстояла бы в борьбе против поддерживаемой Западом Грузии».



Автор колонки также предупреждает, что такие случаи могут привести к прекращению туристического потока из России. «Кто тогда будет отдыхать на скромных абхазских курортах – отпускники из Венесуэлы, Сирии и Никарагуа? Ведь помимо России небольшое государство признают только эти три далекие страны», — добавил Малинкович.



По словам представителя партии «Коммунисты России», проблема с безопасностью туристов в Абхазии возникла не сегодня. «Уже многие годы в течение курортного сезона сотни российских отдыхающих обращались в наши консульства с жалобами на кражи, на то, что все средства, собранные ими на отпуск, были в одночасье похищены неизвестными. Почему в консульства, а не в местную полицию? Потому что, как признают эксперты, правоохранительная система страны еле функционирует. Как и пенитенциарная».



Но кража личных вещей – не такая уж и проблема, ведь уже неоднократно с российскими туристами в Абхазии происходили самые настоящие трагедии, добавляет Малинкович. Он напомнил о случаях разбойных нападений и убийств, произошедших в регионе в недавнем прошлом.







В 2017 году был расстрелян турист из Москвы 33-летний Андрей Кабанов, приехавший отдыхать с женой, 11-летней дочкой и двухлетним сыном. В 2015-м в пригороде Сухуми был убит российский бизнесмен Владислав Карпов, а двумя годами ранее абхазские бандиты расстреляли «вице-консула» РФ Дмитрия Вишернева с женой. «МВД Абхазии грозило преступникам страшными карами, но поймали их на территории России и Грузии», — отмечает автор.



Пандемия коронавируса привела к еще большему разгулу криминала. «Эксперты убеждены, что борьбе с преступностью в Абхазии мешают тесные родственные связи между правоохранителями и бандитами». Криминал, по словам Малинковича, подпитывает безработица, а она, помимо объективных факторов сегодняшнего времени, обусловлена и очень медленным восстановлением экономики Абхазии после далекой уже войны, неэффективным управлением, политической нестабильностью.



«Почти каждый абхазский президент избирается со скандалом. Многочисленные митинги, протесты, взаимные обвинения после каждых выборов стали уже привычной картиной в Абхазии. С одной стороны, хорошо, что политическая жизнь в стране такая бурная. Надо учитывать и темперамент местных жителей. С другой — в таких условиях часто бывает не найти концов, куда ушла щедрая российская помощь, на что и насколько толково она израсходована. Все происходящее, конечно, не может не раздражать Москву. Но чересчур критиковать Абхазию нельзя: это означало бы только подыграть Грузии, которая является креатурой США».



В конце колонки Сергей Малинкович предлагает сделать условием выделения Сухуми дальнейшей финансовой помощи из РФ серьезную реформу правоохранительных органов под руководством российских специалистов. «Часто меняющееся руководство Абхазии должно понять, что это и в его интересах, иначе можно навсегда лишиться и туристов, и заботы старшего брата», — заключил автор.











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