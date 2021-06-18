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    Грузинский боец отказался от поединка в Турции из-за выноса флага абхазских сепаратистов
    18.06.2021
    Грузинский боец Важа Мачарашвили в знак протеста отказался участвовать в поединке с GMC German MMA Championship Корай Дженгиз (Ацугба), причиной стала провокация со стороны турецкого бойца, который вышел под флагом абхазских сепаратистов.

    Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - спортсмен по смешанным боевым искусствам, абхаз по происхождению. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом.

    Принимает участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году).

    Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Дженгиз (Ацугба) был президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА Абхазии, чемпион Европы по вольной борьбе, мастер спорта международного класса.


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