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    Оккупационные войска проводят учения в Абхазии
    24.06.2021
    Учения российских оккупационных сил проходят в горах и на побережье на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), сообщили в ЮВО.

    По данным ведомства, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы приступили к учениям в составе высокомобильных групп.

    В ходе учений экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военных на различных рельефах местности, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Sputnik-Абхазия".


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