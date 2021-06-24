Оккупационные войска проводят учения в Абхазии

Учения российских оккупационных сил проходят в горах и на побережье на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), сообщили в ЮВО.



По данным ведомства, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы приступили к учениям в составе высокомобильных групп.



В ходе учений экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военных на различных рельефах местности, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Sputnik-Абхазия".











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