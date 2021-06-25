Индийский штамм коронавируса уже в Абхазии

25.06.2021 Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) обнаружили на своей территории индийский штамм коронавируса, но при этом не смогли назвать точное число заразившихся новой мутацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.



Идет ли речь о варианте инфекции под наименованием «дельта», который отличается большей заразностью и тяжестью протекания болезни, не уточняется. Другие подробности распространения штамма в республике также не приводятся.



По последним данным, с начала пандемии в Абхазии коронавирусом заразились 16 693 человека, жертвами инфекции стали по меньшей мере 244 человека. При этом для въезда в страну по прежнему не требуется наличие прививки от коронавируса. Гражданам России в отличие от других иностранцев также необязательно иметь при себе справку об отрицательном анализе на COVID-19.



Ранее власти Украины пообещали рассмотреть предложение о вакцинации от коронавируса подростков младше 18 лет из-за опасности штамма «дельта». Мутация оказалась способна с высокой скоростью развиваться в организме молодых людей и вызывать ранее неизвестные осложнения.









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