ИнгурГЭС не в состоянии покрыть потребность Абхазии в электроэнергии

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28.06.2021 - apsny.ru ИнгурГЭС не в состоянии покрыть потребность Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в электроэнергии с учетом нынешних объемов потребления, об этом в интервью Абхазскому телевидению сказал председатель правления ГЭС Леван Мебония.



"Потребление Абхазией в мае 2018 года было 100 миллионов 385 киловатт-часов. В 2019 году – почти 100 миллионов киловатт-часов. В 2020 году потребление выросло до 158 киловатт-часов, а в мае этого года стало 208 миллионов киловатт-часов. То есть, по сравнению с позапрошлым годом рост составил более чем в два раза, а в сравнении с 2020 годом более чем на 40%", - привел статистические данные Мебония.



Он также подчеркнул, что мощностей ИнугрГЭС не хватит для покрытия таких объемов, даже если Грузия не будет питаться от нее с сентября по апрель.



По мнению Мебония, решить эту проблему можно лишь методом учета электроэнергии, при котором подачу электричества прекращают для неплательщиков по тарифам. Другого выхода он не видит и пока это в республике не произойдет, придется ограничить подачу электричества.



"Электричество, как и любой другой продукт, стоит денег. Чтобы построить новый один киловатт, нужно потратить 1300-1500 долларов. Строительство одной мегаваттной станции – примерно 1,5 миллиона долларов. Абхазия, скажем, в декабре потребляет 400 миллионов киловатт-часов. Это примерно станция мощностью в 100 мегаватт", - уточнил он.



По прогнозам Мебония, когда закончится вода в Джварском водохранилище, в Абхазии будут вынуждены ввести более жесткие ограничения по подаче электроэнергии. Он не исключает, что с января или февраля могут сложиться обстоятельства, при которых республика будет оставаться без света по десять часов в сутки.



"Представим, что произошла авария на линии, когда начнется импорт электроэнергии из России в больших количествах и в водохранилище не будет воды. Чем его покрыть? Придется до восстановления этих линий сидеть в полной темноте", - поделился пессимистическими прогнозами он.



Мебония также рассказал, что руководства "Черноморэнерго" и ИнгурГЭС обсуждали варианты решения этих проблем, в том числе возможность импорта электроэнергии по соответствующим ценам для наиболее крупных потребителей – людей, занимающихся майнингом криптовалют. Он уверен, что это снимет нагрузку на энергосети Абхазии, гидроэлектростанцию и у потребителей будет качественное электричество по напряжению и частоте.



Мебония отметил, что результате ремонта деривационного туннеля ИнгурГЭС удалось сократить протечки примерно на 30-35%, это около 100 миллионов киловатт-часов в год.



Он подчеркнул, что раньше соблюдался баланс 60% на 40%, то есть Абхазия потребляла 40% вырабатываемой ИнгурГЭС энергии, а иногда и 50%, в прошлом году республика начала потреблять 70% процентов вырабатываемой энергии, при этом оставшиеся на стороне Грузии 30% позволяли компании получать доходы только в течение двух месяцев.



"В этом году экономика показывает, что только три месяца, максимум четыре, будут поступать деньги, и компании стоит перед решением. Если так продолжится, и не уменьшится потребление в Абхазии, то компания ИнгурГЭС не сможет дальше функционировать", - уточнил Мебания.



По его подсчетам, в этом году дефицит составит 400 миллионов киловатт-часов, если добавить три месяца следующего года, то это еще где-то 800 миллионов киловатт-часов, то есть в целом дефицит может составить около миллиарда киловатт-часов.



В водохранилище ИнгурГЭС аккумулирована вода на выработку около 500 миллионов киловатт-часов. ГЭС в течение оставшихся месяцев 2021 года и первых трех месяцев следующего может выработать 900 миллионов киловатт-часов, максимум миллиард.









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