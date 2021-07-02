Грузия в Женеве заявила о российских провокациях

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02.07.2021 В Женеве 29-30 июня прошел очередной, 53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Участники встречались в двух отдельных рабочих группах, сосредоточенных на безопасности и гуманитарных вопросах.



По информации пресс-службы МИД Грузии, основными темами переговоров стали «освобождение Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан Грузии, активизация Россией процесса де-факто аннексии и незаконное присоединение части села Аибга, обострение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и обеспечение свободного передвижения местных жителей».



Ситуацию в селе Аибга Гагрского района Абхазии грузинская сторона считает подтверждением фактической аннексии, – пишет агентство «Новости-Грузия».



«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии», – говорится, по сообщению "Эха Кавказа", в заявлении грузинского МИДа.



Переговорщики из Тбилиси также говорили о процессе интеграции Абхазии в состав России в рамках программы, направленной на создание единого социально-экономического пространства. Кроме того, было подчеркнуто, что вопрос создания союзного государства обсуждается президентом России и «лидером оккупационного режима в Сухуми».



«Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему», – считают в Тбилиси.



Здесь же были подняты следующие вопросы: частые провокации российских оккупационных сил и активизация процесса бордеризации, возведение искусственных заграждений и протягивание колючей проволоки вдоль административных границ, а также случаи незаконных арестов и похищений местных жителей.



Стороны договорились провести следующий раунд Женевских переговоров 12-13 октября 2021 года.









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