В Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодори

02.07.2021 Накануне в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор, сообщает Апсадгьыл-инфо со ссылкой на МЧС Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка. В результате чего отрезанными оказались несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.



Прибывшие на место обрушения руководитель ЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы.









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