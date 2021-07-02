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    В Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодори
    02.07.2021
    Накануне в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор, сообщает Апсадгьыл-инфо со ссылкой на МЧС Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка. В результате чего отрезанными оказались несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.

    Прибывшие на место обрушения руководитель ЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы.




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