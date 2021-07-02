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    Жителей Абхазии с российским гражданством прикрепили к Чите и Даурску
    02.07.2021
    Избирком Забайкальского края сформировал для выборов в Госдуму Читинский и Даурский избирательные округа. В первый в числе избирателей включили избирателей, проживающих на территории Цхинвальского региона Грузии, во второй – на территории Абхазии (оккупированные Россией регионы Грузии). Об этом сообщает zabnews.ru.

    Численность избирателей по Читинскому одномандатному избирательному округу №43 составляет 397 332 человека. Из них в Цхинвальском регионе Грузии живут 22 250 избирателей. Для регистрации кандидату необходимо собрать 11 920 подписей, максимальное число – 12 516 подписей.

    В Даурском одномандатном округе 419 001 избиратель, в Абхазии из них живут 12 850 избирателя. Для регистрации кандидату необходимо собрать 12 571 подпись, максимальное число подписей – 13 119.


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