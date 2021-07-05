Сухуми снял ограничения на передвижение через Ингури

05.07.2021 С 5 июля 2021 года переход из оккупированной Абхазии на контролируемую центральными властями Грузии территорию, стало возможным для всех лиц, имеющих так называемое разрешение на передвижение – информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.



По данным ведомства, информация была передана грузинской стороне через «горячую линию».



«Были сняты введенные оккупационным режимом незаконные ограничения, согласно которым перемещение было разрешено только определенным категориям лиц (пожилые люди, пенсионеры, лица с особыми потребностями и др.).



Переход на контролируемую центральными властями Грузии территорию возможен с полным соблюдением, связанных с коронавирусом регуляций», - сказано в распространенной СГБ информации.











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