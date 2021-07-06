Тверского зоозащитника избили в Абхазии за помощь бездомным собакам

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06.07.2021



Отпуск в Абхазии обернулся для тверских зоозащитников Николая Морозова и Юлии Островской настоящим испытанием.



«На второй день пребывания в Абхазии сотрудники отеля Магнолия устроили нам «праздник» с побоями, которые пришлось фиксировать в больнице. Четыре дня мы проторчали в УВД по Гагрскому району - в том самом, где произошла эта ужасная история с Артёмом Русских», - рассказывает Юлия.



Неприятный инцидент начался с того, что на территорию отеля «Магнолия» зашла бездомная собака. Она просто выпрашивала еду и подставляла бока для почёсываний.



«Она особо никому не мешала, все были рады ей, кроме сотрудника отеля по имени Андрей», -сообщила зоозащитница.



Он выгнал животное за забор, но этого ему показалось недостаточно. Он взял камень, чтобы кинуть в собаку. Это и увидел Николай Морозов. Он не мог просто пройти мимо и заступился за бедное животное, которое ничего не сделало. Мужчина задал резонный вопрос, зачем прибегать к таким мерам. На что сотрудник отеля очень разозлился. Он начал нецензурно выражаться, оскорблять и сильно ударил в грудь так, что остался синяк.



Разобраться с ситуацией решили уже на ресепшен, но там администратор была на стороне своего коллеги. Девушка заявила, что в этом нет ничего такого.



«У нас на собак аллергия, мы их травим, бьем камнями. У нас такая страна, что вы тут права качаете. Идите в милицию, если хотите», - отчеканила девушка.



После этого зоозащитники отправились в полицию, где подали заявление. Их заверили, что всё будет нормально и правоохранительные органы разберутся с ситуацией. На этом история не закончилась. Когда молодые люди вернулись в отель их ждали.



«На входе в отель нас встретило все семейство - руководство отеля и заряженные туристы. «Вы идиоты» и «Дура» - это самые мягкие их высказывания в наш адрес. «Это ты к нам приехал, - кричали они. - Ты должен спасибо говорить»», - рассказывает Юля.



Дальше разговор перешёл на повышенные тона и хозяйка потребовала выехать до 21:00. Юля позвонила туроператору, чтобы узнать, как поступить в такой ситуации. Тур был полностью оплачен. Туристам посоветовали написать заявление, которое должен подписать отель.



«Но подписывать документы хозяйка отеля не стала - скомкала бумаги и выбросила. Николай попробовал снимать угрозы на телефон, та набросилась на него с кулаками и попыталась душить. Хозяйка отеля своего туриста, я напомню», -прокомментировала зоозащитница.



Позвонив в милицию, туристы на милицейском УАЗике уехали в другой отель, который сняли на свои деньги.



«В TUI Россия вначале пообещали переселить в другой отель, но из службы переселения с нами так никто не связался. Хорошо, что были с собой деньги, иначе пришлось бы жить на пляже. Мы написали в Горящие туры Travelata.ru , там сообщили, что нужно писать заявление на аннулирование тура и попросили от нас справки о нанесённых побоях и фото документов из милиции. Все это мы сделали, четыре дня ходили на допросы к крайне недовольным сотрудникам милиции», - подводит итог Юля.



В конце хозяйка отеля всё же позвонила и попыталась извиниться, но было понятно, что это больше вынуждено и виноватой она себя не считает. «Признайся, что ты сам виноват», - были её слова.



Прошло полтора месяца с отпуска, но деньги не были возвращены. Руководство тероператора молчит. Туристы были вынуждены ещё раз ехать в Гагры, чтобы написать еще одно заявление, так как почта там не работает. Тверского зоозащитника избили сотрудник отеля в Абхазии за то, что он заступился за бездомную собаку, которую обкидывали камнями. Об этом на своей странице в Вконтакте рассказала Юлия Островская, передает "Аргументы и факты" Отпуск в Абхазии обернулся для тверских зоозащитников Николая Морозова и Юлии Островской настоящим испытанием.«На второй день пребывания в Абхазии сотрудники отеля Магнолия устроили нам «праздник» с побоями, которые пришлось фиксировать в больнице. Четыре дня мы проторчали в УВД по Гагрскому району - в том самом, где произошла эта ужасная история с Артёмом Русских», - рассказывает Юлия.Неприятный инцидент начался с того, что на территорию отеля «Магнолия» зашла бездомная собака. Она просто выпрашивала еду и подставляла бока для почёсываний.«Она особо никому не мешала, все были рады ей, кроме сотрудника отеля по имени Андрей», -сообщила зоозащитница.Он выгнал животное за забор, но этого ему показалось недостаточно. Он взял камень, чтобы кинуть в собаку. Это и увидел Николай Морозов. Он не мог просто пройти мимо и заступился за бедное животное, которое ничего не сделало. Мужчина задал резонный вопрос, зачем прибегать к таким мерам. На что сотрудник отеля очень разозлился. Он начал нецензурно выражаться, оскорблять и сильно ударил в грудь так, что остался синяк.Разобраться с ситуацией решили уже на ресепшен, но там администратор была на стороне своего коллеги. Девушка заявила, что в этом нет ничего такого.«У нас на собак аллергия, мы их травим, бьем камнями. У нас такая страна, что вы тут права качаете. Идите в милицию, если хотите», - отчеканила девушка.После этого зоозащитники отправились в полицию, где подали заявление. Их заверили, что всё будет нормально и правоохранительные органы разберутся с ситуацией. На этом история не закончилась. Когда молодые люди вернулись в отель их ждали.«На входе в отель нас встретило все семейство - руководство отеля и заряженные туристы. «Вы идиоты» и «Дура» - это самые мягкие их высказывания в наш адрес. «Это ты к нам приехал, - кричали они. - Ты должен спасибо говорить»», - рассказывает Юля.Дальше разговор перешёл на повышенные тона и хозяйка потребовала выехать до 21:00. Юля позвонила туроператору, чтобы узнать, как поступить в такой ситуации. Тур был полностью оплачен. Туристам посоветовали написать заявление, которое должен подписать отель.«Но подписывать документы хозяйка отеля не стала - скомкала бумаги и выбросила. Николай попробовал снимать угрозы на телефон, та набросилась на него с кулаками и попыталась душить. Хозяйка отеля своего туриста, я напомню», -прокомментировала зоозащитница.Позвонив в милицию, туристы на милицейском УАЗике уехали в другой отель, который сняли на свои деньги.«В TUI Россия вначале пообещали переселить в другой отель, но из службы переселения с нами так никто не связался. Хорошо, что были с собой деньги, иначе пришлось бы жить на пляже. Мы написали в Горящие туры Travelata.ru , там сообщили, что нужно писать заявление на аннулирование тура и попросили от нас справки о нанесённых побоях и фото документов из милиции. Все это мы сделали, четыре дня ходили на допросы к крайне недовольным сотрудникам милиции», - подводит итог Юля.В конце хозяйка отеля всё же позвонила и попыталась извиниться, но было понятно, что это больше вынуждено и виноватой она себя не считает. «Признайся, что ты сам виноват», - были её слова.Прошло полтора месяца с отпуска, но деньги не были возвращены. Руководство тероператора молчит. Туристы были вынуждены ещё раз ехать в Гагры, чтобы написать еще одно заявление, так как почта там не работает.









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