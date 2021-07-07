Грузинские врачи спасли жизнь матери и сыну из Абхазии

07.07.2021 Грузинские медики из клиники им. Гудушаури спасли жизнь еще одному жителю Абхазии. На этот раз была спасена роженица из Ткварчели.



Пациентка поступила в клинику на 32-ой неделе беременности, с серьезными осложнениями. Как выяснилось, вся беременность протекала сложно, было развито врастание плаценты, и на месте - в Абхазии врачи ей помочь не смогли.



Кесарево сечение в грузинской клинике длилось гораздо дольше обычного - около 5 часов и к счастью, завер8илось успешно. Родившегося мальчика назвали Александр, коротко - Сандро.



На данный момент и мать, и сын чувствуют себя нормально. После того как Сандро окрепнет, он вместе с мамой вернется в Абхазию.









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