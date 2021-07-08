В Абхазии отмечается дефицит вакцин - вакцинация приостановлена

Начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась, передает «Эхо Кавказа».



«Запись на вакцинацию приостановлена. Что касается граждан, которые ожидают вакцинирования вторым компонентом, они в обязательном порядке будут вакцинированы в указанные им сроки», – сказала она.



По словам Воуба, побочных эффектов от вакцины выявлено не было ни у одного человека.



Всего в Сухуми вакцинировано 2995 человек. Из них: в городской клинической больнице – 835, в Сухумской поликлинике №1 – 1399, в поликлинике № 3 (Синоп) – 761. Вакцинация в абхазской столице проводилась дополнительно еще в трех пунктах: в Сухумской поликлинике моряков, где вакцинировано 110 человек, в Республиканской больнице – 256 человек, в Сухумской районной поликлинике - 360 человек.



Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, руководством этого оккупированного Россией грузинского региона ведутся интенсивные переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины.



«О датах поступления вакцины в Абхазию населению будет сообщаться по мере поступления новой информации», – говорится в сообщении.









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