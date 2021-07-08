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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии обеспокоены планами передать России госдачу «Пицунда»

08.07.2021 Представители абхазской общественности направили де-факто президенту Аслану Бжания открытое письмо, касающееся подписания соглашения о передаче госдачи «Пицунда» в собственность Федеральной службы охраны России. Они требуют проведения экологической, экономической и юридической экспертизы документа, передает издание «Эхо Кавказа».



В письме говорится, что территория госдачи составляет около 184 гектаров, которые охватывают и большой участок реликтового пицундского леса. Эта территория представляет собой особую климатическую и экологическую ценность, в непосредственной близости от нее находится национальная святыня Лдзаа-ныха.



Представители общественности призывают до начала переговоров и подписания соглашения провести несколько экспертиз – экологическую, экономическую и юридическую. Они уверены, что подписание соглашения без всестороннего анализа и обоснования может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации.



Один из подписантов письма, известный абхазский художник Нодар Цвижба пояснил, что более всего его беспокоит в данном соглашении абсолютная закрытость территории и невозможность контроля за тем, что происходит внутри:



«Когда мне показали документы, как это передается, меня лично волнует именно то, что передается бесконтрольно, что нельзя контролировать, а это – реликтовый лес. Если закроют и никого туда не будут пускать и не будут рубить, я вообще – «за». Это реликтовый лес, его же немного, его почти нет на земле, только у нас. Для меня лишь бы он сохранялся, вот в чем проблема. Такого отчуждения, чтобы не было контроля, не должно быть. Кто бы его ни занимал, это всегда будет территория Абхазии. Отношение для меня важно. Мое видение как художника, чтобы этот лес не рубили, чтобы он сохранился».



По словам Цвижба, в соглашении есть пункт, согласно которому, «никакая экология, никакая археология, никто не может туда проникать, это будет закрытый объект». Такая закрытость для него неприемлема, особенно когда «когда это другая страна».









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