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    Глава NCDC: 124 человек, перешедших из Абхазии, вакцинировались от ковида
    09.07.2021
    По последним имеющимся данным, перешедшие из Абхазии на контролируемую центральным правительством территорию,124 человек прошли вакцинацию, заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

    По его словам, всем перешедшим делают быстрый тест на ковид. В случае надобности делается и PCR-тест. Он отметил, что с апреля таким образом было выявлено 84 случая заражения. Инфицированным была оказана помощь в клинике Рухи или в ковид-гостинице.

    «Постепенно наши соотечественники проявляют интерес к вакцинации. Выросло число протестировавшихся. По последним данным, вакцинированы 124 человека, в основном из района Гали.

    Число желающих вакцинироваться постепенно растет. Чем больше наших соотечественников из Абхазии привьются, тем лучше. Всем предлагаем прививку несколькими вакцинами. В Зугдиди вакцинация проводится в трех учреждениях. Постепенно географическая доступность расширяется», — сказал он.


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