В Абхазии не хватает кадров для работы ПЦР-лабораторий

13.07.2021 ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчире не запущены из-за нехватки штатного персонала и специалистов, которые настроили бы оборудование, сказала сегодня главный санитарный врач Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) Людмила Скорик, передает "Спутник-Абхазия".



Она уточнила, что эти лаборатории готовы к открытию, но специалисты, которые должны были приехать вместе с оборудованием и настроить его, этого не сделали. Почему так произошло, она затруднилась ответить, так как этот вопрос не в ее компетенции.



По словам Скорик, республиканская санитарно-бактериологическая лаборатория в Сухуми работает на пределе возможностей. Если в июне там проводилось в сутки в среднем 294 теста на коронавирус, то в середине июля эта цифра выросло до 528.









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