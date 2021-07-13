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    В Абхазии не хватает кадров для работы ПЦР-лабораторий
    13.07.2021
    ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчире не запущены из-за нехватки штатного персонала и специалистов, которые настроили бы оборудование, сказала сегодня главный санитарный врач Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) Людмила Скорик, передает "Спутник-Абхазия".

    Она уточнила, что эти лаборатории готовы к открытию, но специалисты, которые должны были приехать вместе с оборудованием и настроить его, этого не сделали. Почему так произошло, она затруднилась ответить, так как этот вопрос не в ее компетенции.

    По словам Скорик, республиканская санитарно-бактериологическая лаборатория в Сухуми работает на пределе возможностей. Если в июне там проводилось в сутки в среднем 294 теста на коронавирус, то в середине июля эта цифра выросло до 528.


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