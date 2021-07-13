.: Лента Новостей
  • В Абхазии рассматривают вопрос о передаче России «госдачи» в Пицунде
  • Два человека скончались вчера от коронавируса в Абхазии
  • В Абхазии не хватает кадров для работы ПЦР-лабораторий
  • Глава NCDC: 124 человек, перешедших из Абхазии, вакцинировались от ковида
  • В Абхазии обеспокоены планами передать России госдачу «Пицунда»
  • В Абхазии отмечается дефицит вакцин - вакцинация приостановлена
  • У доставленного из Абхазии младенца подтвержден «индийский штамм» коронавируса
  • Абхазские власти предлагают гальцам вакцинироваться в грузинских клиниках
  • Грузинские врачи спасли жизнь матери и сыну из Абхазии
  • Тверского зоозащитника избили в Абхазии за помощь бездомным собакам

    •
     
    Два человека скончались вчера от коронавируса в Абхазии
    13.07.2021
    Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 553 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них, сообщают абхазские СМИ

    В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 161 пациент, в тяжелом состоянии 67 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 43, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.

    В Гудаутской ЦРБ 12 июля скончались две женщины 65 и 90 лет.

    Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15890 человек.

    Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия