Два человека скончались вчера от коронавируса в Абхазии

13.07.2021 Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 553 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них, сообщают абхазские СМИ



В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 161 пациент, в тяжелом состоянии 67 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 43, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.



В Гудаутской ЦРБ 12 июля скончались две женщины 65 и 90 лет.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19219 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 15890 человек.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.









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