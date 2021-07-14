В Абхазии рассматривают вопрос о передаче России «госдачи» в Пицунде

14.07.2021 Рассматривается возможность передачи России стратегически важных объектов в Абхазии, в том числе о передаче т.н. государственной дачи в Пицунде. Об этом в интервью местным СМИ заявил лидер марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания.



«Да, переговорный процесс действительно идет. Несколько лет назад российская сторона обратилась к властям Абхазии с просьбой передать Российской Федерации постройки государственного коттеджа в Пицунде», — заявил он.



По словам Бжания, Россия аргументирует это тем, что здания были построены в 1959–1960 годах и в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Следовательно, для восстановления требуются очень большие финансовые ресурсы, а в некоторых случаях требуется реконструкция.



«В 1995 году между Абхазией и Россией был подписан документ, согласно которому Россия бесплатно передавала в собственность загородный дом в Пицунде, которым могли пользоваться высокопоставленные российские чиновники. Путин много раз бывал в этом загородном доме. Во время нашей встречи с Путиным в Сочи он тоже поднимал этот вопрос. Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается», — заявил Бжания.



По его словам, абхазская сторона уже направила руководству РФ свой вариант межправительственного соглашения о передаче объектов, после окончательного согласования документа его направят в абхазский парламент на ратификацию.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>