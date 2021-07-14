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    В Абхазии рассматривают вопрос о передаче России «госдачи» в Пицунде
    14.07.2021
    Рассматривается возможность передачи России стратегически важных объектов в Абхазии, в том числе о передаче т.н. государственной дачи в Пицунде. Об этом в интервью местным СМИ заявил лидер марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания.

    «Да, переговорный процесс действительно идет. Несколько лет назад российская сторона обратилась к властям Абхазии с просьбой передать Российской Федерации постройки государственного коттеджа в Пицунде», — заявил он.

    По словам Бжания, Россия аргументирует это тем, что здания были построены в 1959–1960 годах и в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Следовательно, для восстановления требуются очень большие финансовые ресурсы, а в некоторых случаях требуется реконструкция.

    «В 1995 году между Абхазией и Россией был подписан документ, согласно которому Россия бесплатно передавала в собственность загородный дом в Пицунде, которым могли пользоваться высокопоставленные российские чиновники. Путин много раз бывал в этом загородном доме. Во время нашей встречи с Путиным в Сочи он тоже поднимал этот вопрос. Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается», — заявил Бжания.

    По его словам, абхазская сторона уже направила руководству РФ свой вариант межправительственного соглашения о передаче объектов, после окончательного согласования документа его направят в абхазский парламент на ратификацию.


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