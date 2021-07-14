В Абхазии продолжают заниматься майнингом на дармовой электроэнергии

13 июля жители нескольких сел Очамчирского района Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.), занимающие майнингом, вышли на протестную акцию. Об этом сообщает Sputnik.
Они выразили несогласие с действиями силовиков, которые накануне провели рейды по пресечению незаконной добычи криптовалют в селах Араду и Поквеши.
По словам местных жителей, милиция изымала оборудование без составления какой-либо документации. В среднем у них забрали до десяти майнинговых устройств.
Как уточнили в районной администрации, протестующие требовали, «чтобы их не трогали и дали возможность работать».
«Это люди, у которых по две-пять штук [ASIC-майнеров]. Речь не шла о крупных фермах», – отметили чиновники.
Для урегулирования конфликта власти района провели совещание с депутатами «парламента» и «замминистром внутренних дел». Об итогах встречи не сообщается.
Напомним, в Абхазии до 31 марта 2022 года действует запрет на майнинг и ввоз оборудования для его осуществления.
В конце марта местный парламент установил штрафы и уголовную ответственность за незаконное потребление электроэнергии для добычи криптовалют. В оккупированном регионе проходят масштабные рейды по выявлению незаконных майнеров.
На днях т.н. СГБ Абхазии выявила майнинговое оборудование, которое находилось в том числе у представителей органов власти.
Напомним, что Абхазия получает электроэнергию ИнгурГЭС. Ей, согласно договоренностям грузинской и абхазской сторон, причитается 40% вырабатываемой электроэнергии. При этом стоимость электроэнергии для потребителей в Абхазии составляет около одного цента, тогда как для грузинских потребителей - около четырех центов. При этом зачастую Абхазия потребляет больше электроэнергии, чем ей положено по договоренностям, а стоимость выработанной на ИнгурГЭС электроэнергии в основном покрывается грузинскими потребителями.