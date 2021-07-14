.: Лента Новостей
  • В Абхазии продолжают заниматься майнингом на дармовой электроэнергии
  • В Абхазии рассматривают вопрос о передаче России «госдачи» в Пицунде
  • Два человека скончались вчера от коронавируса в Абхазии
  • В Абхазии не хватает кадров для работы ПЦР-лабораторий
  • Глава NCDC: 124 человек, перешедших из Абхазии, вакцинировались от ковида
  • В Абхазии обеспокоены планами передать России госдачу «Пицунда»
  • В Абхазии отмечается дефицит вакцин - вакцинация приостановлена
  • У доставленного из Абхазии младенца подтвержден «индийский штамм» коронавируса
  • Абхазские власти предлагают гальцам вакцинироваться в грузинских клиниках
  • Грузинские врачи спасли жизнь матери и сыну из Абхазии

    •
     
    В Абхазии продолжают заниматься майнингом на дармовой электроэнергии
    14.07.2021
    13 июля жители нескольких сел Очамчирского района Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.), занимающие майнингом, вышли на протестную акцию. Об этом сообщает Sputnik.

    Они выразили несогласие с действиями силовиков, которые накануне провели рейды по пресечению незаконной добычи криптовалют в селах Араду и Поквеши.

    По словам местных жителей, милиция изымала оборудование без составления какой-либо документации. В среднем у них забрали до десяти майнинговых устройств.

    Как уточнили в районной администрации, протестующие требовали, «чтобы их не трогали и дали возможность работать».

    «Это люди, у которых по две-пять штук [ASIC-майнеров]. Речь не шла о крупных фермах», – отметили чиновники.

    Для урегулирования конфликта власти района провели совещание с депутатами «парламента» и «замминистром внутренних дел». Об итогах встречи не сообщается.

    Напомним, в Абхазии до 31 марта 2022 года действует запрет на майнинг и ввоз оборудования для его осуществления.

    В конце марта местный парламент установил штрафы и уголовную ответственность за незаконное потребление электроэнергии для добычи криптовалют. В оккупированном регионе проходят масштабные рейды по выявлению незаконных майнеров.

    На днях т.н. СГБ Абхазии выявила майнинговое оборудование, которое находилось в том числе у представителей органов власти.

    Напомним, что Абхазия получает электроэнергию ИнгурГЭС. Ей, согласно договоренностям грузинской и абхазской сторон, причитается 40% вырабатываемой электроэнергии. При этом стоимость электроэнергии для потребителей в Абхазии составляет около одного цента, тогда как для грузинских потребителей - около четырех центов. При этом зачастую Абхазия потребляет больше электроэнергии, чем ей положено по договоренностям, а стоимость выработанной на ИнгурГЭС электроэнергии в основном покрывается грузинскими потребителями.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия