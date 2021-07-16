Россия отказала Абхазии в дополнительных дозах вакцины «Спутник V»

«По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной «Спутник V»», – заявил в «парламенте» оккупированного Россией грузинского региона Абхазия «депутат» Алхас Джинджолия.



«Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации», – отметил он.



Джинджолия призвал не упрекать международные организации и напомнил, что они в прошлом году обеспечили Абхазию «огромным объемом расходных материалов, дезсредств и т.д».



«Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время», – добавил депутат, который планирует сам обратиться в международные организации с просьбой о предоставлении вакцин от коронавируса.









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