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    Россия отказала Абхазии в дополнительных дозах вакцины «Спутник V»
    16.07.2021
    «По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной «Спутник V»», – заявил в «парламенте» оккупированного Россией грузинского региона Абхазия «депутат» Алхас Джинджолия.

    «Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации», – отметил он.

    Джинджолия призвал не упрекать международные организации и напомнил, что они в прошлом году обеспечили Абхазию «огромным объемом расходных материалов, дезсредств и т.д».

    «Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время», – добавил депутат, который планирует сам обратиться в международные организации с просьбой о предоставлении вакцин от коронавируса.


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