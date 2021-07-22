В Абхазии создадут специальные зоны для майнинга с электричеством из России

22.07.2021 В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) озвучили планы по оборудованию специальной точки для майнеров криптовалюты.



Как заявила сегодня руководитель экономического ведомства местной власти Кристина Озган, «предусматривается создание точек размещения оборудования для добычи криптовалют с учетом пропускной способности и мощностей подстанций на условиях минимизации нагрузок на сети. Такая схема проработана. У нас были представители российской стороны, которые изучали техническую схему поставок. На данный момент нам направлен проект договора, который мы прорабатываем»



Кристина Озган озвучила планы по легализации подключения к электросетям оборудования для майнинга, а также по разработке и утверждению порядка взаимодействия его владельцев с энергоснабжающей организацией. При этом министр конкретизировала политику власти в этом направлении.



Она также привела цифры: «По данным ГТК, до введения запрета на ввоз оборудования по добыче криптовалюты в Абхазию было ввезено 66 852 аппарата, вывезено из республики – 23 314 штук, конфисковано – 3 300 аппаратов. Сумма выписанных штрафов за незаконное потребление электричества составила 2,4 млн рублей. В среднем республика потребляет на 2 млн кВт/ч больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, что говорит о значительном уровне незаконного потребления электроэнергии».









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