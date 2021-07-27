Идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии

27.07.2021 При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии.



Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани заявила на заседании межведомственной комиссии по поиску людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов, и перезахоронению их останков.



По словам министра, останки двух военных и трёх гражданских лиц уже перевезены с территории Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Их похоронят в ближайшее время.



Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.









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