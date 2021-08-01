Berliner Zeitung: гражданка Германии не может выехать из Абхазии

01.08.2021 Гражданка Германии, навещавшая в Абхазии умирающего отца, не может вернуться домой. Историю Алены Негрич рассказала газета Berliner Zeitung.



«Алона Негрич чувствует себя как в кошмарном сне: уже больше недели 47-летняя учительница из Баден-Вюртемберга застряла в Абхазии — регионе на Южном Кавказе, отделившемся от Грузии. Негрич срочно приехала туда, чтобы навестить умирающего отца. Она пересекла границу из соседней России — одной из немногих стран, признающих Абхазию как суверенное государство. Но теперь Россия не позволяет ей вернуться», — пишет издание.



При этом отмечается, что документы у Негрич в порядке, есть действующая российская виза с которой она не раз находилась на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси. Однако в этот раз из-за COVID-регуляций, введенных Москвой в отношении иностранных граждан, девушке не позволяют пересечь т.н. «границу».



«Мои чувства колеблются где-то между страхом, отчаянием, грустью и надеждой», — приводит издание слова 47-летней учительницы из Германии.









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