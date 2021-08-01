.: Лента Новостей
  • В Абхазии борются с дефицитом топлива установлением предельных цен
  • В Тбилиси рассказали об успехе неформальной коммуникации с абхазским обществом
  • Berliner Zeitung: гражданка Германии не может выехать из Абхазии
  • Абхазия продолжает потреблять электроэнергии больше Тбилиси
  • Идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
  • В Абхазии создадут специальные зоны для майнинга с электричеством из России
  • Двое убиты, один ранен - перестрелка в Сухуми
  • Россия отказала Абхазии в дополнительных дозах вакцины «Спутник V»
  • В Абхазии продолжают заниматься майнингом на дармовой электроэнергии
  • В Абхазии рассматривают вопрос о передаче России «госдачи» в Пицунде

    •
     
    Berliner Zeitung: гражданка Германии не может выехать из Абхазии
    01.08.2021
    Гражданка Германии, навещавшая в Абхазии умирающего отца, не может вернуться домой. Историю Алены Негрич рассказала газета Berliner Zeitung.

    «Алона Негрич чувствует себя как в кошмарном сне: уже больше недели 47-летняя учительница из Баден-Вюртемберга застряла в Абхазии — регионе на Южном Кавказе, отделившемся от Грузии. Негрич срочно приехала туда, чтобы навестить умирающего отца. Она пересекла границу из соседней России — одной из немногих стран, признающих Абхазию как суверенное государство. Но теперь Россия не позволяет ей вернуться», — пишет издание.

    При этом отмечается, что документы у Негрич в порядке, есть действующая российская виза с которой она не раз находилась на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси. Однако в этот раз из-за COVID-регуляций, введенных Москвой в отношении иностранных граждан, девушке не позволяют пересечь т.н. «границу».

    «Мои чувства колеблются где-то между страхом, отчаянием, грустью и надеждой», — приводит издание слова 47-летней учительницы из Германии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия