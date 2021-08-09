Обвиняемого в убийстве Япончика задержали в Абхазии на ограблении банка

09.08.2021 Долгое время Астамур Бутба, который был заочно арестован за причастность к убийству Вячеслава Иванькова, скрывался в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Однако, как стало известно, мужчина был задержан в Сухуме за ограбление банка.



По данным следствия, именно Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» в Москве. Его сообщник Нугзар Папава также находился на месте преступления, прикрывал отход киллера и был готов открыть стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.



После убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявили обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и в незаконном хранении оружия, оба фигуранта были объявлены в международный розыск.









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