В Абхазии ищут «100 грузинских проектов»

Общественная организация ветеранов Абхазии «Аруаа», требует от де-факто властей разрешения вопросом касательно энергетического и экономического кризиса, а также сложной эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, организация запросила информацию о предполагаемых грузинских проектах.



«В Грузию возят чиновников на лечение, в то время как грузинский госминистр рапортует, что до ста проектов через международные организации реализуется в Абхазии. Эти проекты без сомнения нацелены на уничтожение Абхазии. Мы требуем, чтобы Служба госбезопасности проинформировала ветеранов о проектах, о которых говорит грузинский министр», — заявил глава ветеранской организации Темур Гулия на пресс-конференции организованной «Аруаа» в Сухуми.



Несколько дней назад госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани выступая в парламенте заявила, что по итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом, при посредничестве международных партнеров, «накопились примеры успешного сотрудничества».



«В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», – заявила Ахвледиани, не озвучив конкретные детали касательно проектов.









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