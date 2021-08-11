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    В Абхазии ищут «100 грузинских проектов»
    11.08.2021
    Общественная организация ветеранов Абхазии «Аруаа», требует от де-факто властей разрешения вопросом касательно энергетического и экономического кризиса, а также сложной эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, организация запросила информацию о предполагаемых грузинских проектах.

    «В Грузию возят чиновников на лечение, в то время как грузинский госминистр рапортует, что до ста проектов через международные организации реализуется в Абхазии. Эти проекты без сомнения нацелены на уничтожение Абхазии. Мы требуем, чтобы Служба госбезопасности проинформировала ветеранов о проектах, о которых говорит грузинский министр», — заявил глава ветеранской организации Темур Гулия на пресс-конференции организованной «Аруаа» в Сухуми.

    Несколько дней назад госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани выступая в парламенте заявила, что по итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом, при посредничестве международных партнеров, «накопились примеры успешного сотрудничества».

    «В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», – заявила Ахвледиани, не озвучив конкретные детали касательно проектов.


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