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    В Абхазии будет размещен российский мобильный госпиталь
    12.08.2021
    Военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации будет базироваться на территории пансионата "Айтар" в Сухуми, заявил глава Минздрава Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса.

    Бутба уточнил, что ранее Абхазия направила в Россию письмо об оказании помощи врачебным персоналом и письмо по линии Министерства обороны.

    "Как известно, мы ожидаем приезда военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Данный госпиталь будет базироваться на территории пансионата "Айтар". Были учтены все санитарные нормы с исключением контакта с корпусами, куда прибывают гости республики", - добавил глава т.н. Минздрава.

    Дату приезда мобильного госпиталя в оккупированный регионе Бутба не уточнил.

    Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей Абхазии, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.


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