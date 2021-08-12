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    Останки пяти пропавших без вести перевезены из оккупированной Абхазии
    12.08.2021
    Останки пяти человек, пропавших без вести во время вооруженных действий в Абхазии в 1990-х годах, были перевезены с оккупированной территории Абхазии, — об этом Первому каналу Грузии сообщили в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.

    По данным ведомства, двое из пяти доставленных — военнослужащие.

    Гражданские панихиды пройдут в соборе Самеба 13 августа с 17:00 и 14 августа с 11:00 до 14:00.

    Похороны одного из опознанных тел с военными почестями состоятся 14 августа в 15:00 на братском кладбище в Дигоми.


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