Останки пяти пропавших без вести перевезены из оккупированной Абхазии

12.08.2021 Останки пяти человек, пропавших без вести во время вооруженных действий в Абхазии в 1990-х годах, были перевезены с оккупированной территории Абхазии, — об этом Первому каналу Грузии сообщили в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.



По данным ведомства, двое из пяти доставленных — военнослужащие.



Гражданские панихиды пройдут в соборе Самеба 13 августа с 17:00 и 14 августа с 11:00 до 14:00.



Похороны одного из опознанных тел с военными почестями состоятся 14 августа в 15:00 на братском кладбище в Дигоми.









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