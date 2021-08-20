В Абхазии отключено 4 700 единиц оборудования для майнинга криптовалюты

20.08.2021 Структуры, осуществляющие контроль за незаконной добычей криптовалюты в Абхазии, отключили в течение года 4 700 единиц оборудования для майнинга, 1 100 из них вывезено за пределы этого оккупированного Россией региона Грузии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы местного режима.



В Абхазии до 31 марта 2022 года действуют ограничения на деятельность по майнингу криптовалюты и ввоз соответствующего оборудования в республику.



«Заместитель министра экономики отметил, что по всей Абхазии [в течение года] отключено 4 700 единиц майнинговых аппаратов, из которых 1 100 вывезено за пределы республики. Выплачено решением суда штрафов на сумму 600 тыс. рублей. В судебном производстве находятся иски на более чем 14 млн рублей», - говорится в сообщении.



И. о. гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба сообщил на совещании, что суточное потребление электричества в настоящее время превышает 5 млн кВт/ч, что на 500 кВт/ч больше положенной нормы. По его словам, в связи с туристическим сезоном имеет место и естественное увеличение потребления электроэнергии.



В связи с незаконным потреблением электроэнергии майнерами в республике возник энергодефицит, в связи с чем с июня действуют веерные отключения по два часа в ночное время суток. После окончания курортного сезона власти намерены увеличить время отключения электроэнергии.









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