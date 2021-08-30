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    Жители Гали просят предоставить им ковид-тесты и вакцины
    30.08.2021
    В связи с тяжелой ковид ситуацией жители Гали просят о помощи. Проживающие на оккупированной территории просят доставки вакцин и тестов в медицинские пункты.

    Они призывают министерство здравоохранения обеспечить медицинские центры соответствующей техникой для того, чтобы жители смогли пройти регистрацию. Местные говорят, что для проведения тестов им приходится преодолевать километры и добираться до Зугдиди, на что у них нет возможности.

    За последний период увеличился показатель инфицирования коронавирусом и смертности. Сегодня, 30 августа, в Грузии было выявлено 1 915 новых случаев заболевания вирусом, за прошедшие сутки вирус унес жизни 78 человек.


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