Медучреждения Абхазии получили партию гуманитарной помощи от ЕС и ПРООН

31.08.2021 В связи с кризисной ситуацией, сложившейся из-за COVID-19, 31 августа 2021 года Европейский Союз осуществил поставку необходимого груза для медицинских учреждений Абхазии, сообщили Апсныпресс в офисе ПРООН в Сухуми.



В ответ на недавний тревожный всплеск случаев инфицирования COVID-19, через Совместный Координационный Механизм ЕС и ПРООН был поставлен гуманитарный груз, включающий защитное снаряжение, пульсоксиметры, цифровые термометры, а также санитарно-гигиенические предметы для поддержки медицинских учреждений.



Поставка организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, Амбулаторного центра COVID-19, Гальской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы. В поставляемый груз также входят 200 медицинских костюмов биозащиты, 1 600 одноразовых медицинских халатов, 18 000 бахил, 7 000 медицинских шапочек, 100 цифровых термометров, 60 пульсоксиметров, 550 литров дезинфицирующего средства для рук, 300 литров дезинфицирующих средств и 50 литров жидкого мыла.









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