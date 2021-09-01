Воевавший против Грузии российский актер умер в Абхазии от коронавируса

01.09.2021 68-летний российский актер Олег Гусейнов скончался в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) от коронавируса, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на семью покойного.



«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь», – сообщил собеседник агентства.



Олег Гусейнов – заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и почти 30 лет играл на сцене Русского драмтеатра им. Горького в Нальчике.



В 1990 году он начал сниматься в кино. Среди картин с его участием – «Дорога на край жизни», «Глубокая река», «По Таганке ходят танки», «Казино» и другие.



Писатель Игорь Терехов, много лет друживший с актером, рассказал, что почти тридцать лет назад Гусейнов вместе с первыми кабардинскими добровольцами «поехал на помощь Абхазии».



«Он является кавалером боевого абхазского ордена Леона. И очень символично, что его земной путь прервался на земле Апсны», – сказал Терехов.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>