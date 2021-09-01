.: Лента Новостей
  • Абхазских предпринимателей не допустили к участию в выставке в Стамбуле
  • Россия обновит вооружиние оккупационной военной базы в Абхазии
  • Пьяный российский турист нанес ранения постояльцам и хозяину гостиницы в Абхазии
  • Воевавший против Грузии российский актер умер в Абхазии от коронавируса
  • Медучреждения Абхазии получили партию гуманитарной помощи от ЕС и ПРООН
  • Жители Гали просят предоставить им ковид-тесты и вакцины
  • Тбилиси призывает население Абхазии пройти вакцинацию в селе Рухи
  • В Абхазии отключено 4 700 единиц оборудования для майнинга криптовалюты
  • 29 лет с начала войны в Абхазии – в Грузии вспоминают погибших
  • В Абхазии призывают обратиться к международным организациям с просьбой предоставить вакцины от ковида

    •
     
    Воевавший против Грузии российский актер умер в Абхазии от коронавируса
    01.09.2021
    68-летний российский актер Олег Гусейнов скончался в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) от коронавируса, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на семью покойного.

    «Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь», – сообщил собеседник агентства.

    Олег Гусейнов – заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и почти 30 лет играл на сцене Русского драмтеатра им. Горького в Нальчике.

    В 1990 году он начал сниматься в кино. Среди картин с его участием – «Дорога на край жизни», «Глубокая река», «По Таганке ходят танки», «Казино» и другие.

    Писатель Игорь Терехов, много лет друживший с актером, рассказал, что почти тридцать лет назад Гусейнов вместе с первыми кабардинскими добровольцами «поехал на помощь Абхазии».

    «Он является кавалером боевого абхазского ордена Леона. И очень символично, что его земной путь прервался на земле Апсны», – сказал Терехов.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия