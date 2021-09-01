.: Лента Новостей
  • Абхазских предпринимателей не допустили к участию в выставке в Стамбуле
  • Россия обновит вооружиние оккупационной военной базы в Абхазии
  • Пьяный российский турист нанес ранения постояльцам и хозяину гостиницы в Абхазии
  • Воевавший против Грузии российский актер умер в Абхазии от коронавируса
  • Медучреждения Абхазии получили партию гуманитарной помощи от ЕС и ПРООН
  • Жители Гали просят предоставить им ковид-тесты и вакцины
  • Тбилиси призывает население Абхазии пройти вакцинацию в селе Рухи
  • В Абхазии отключено 4 700 единиц оборудования для майнинга криптовалюты
  • 29 лет с начала войны в Абхазии – в Грузии вспоминают погибших
  • В Абхазии призывают обратиться к международным организациям с просьбой предоставить вакцины от ковида

    •
     
    Пьяный российский турист нанес ранения постояльцам и хозяину гостиницы в Абхазии
    01.09.2021
    Житель Самары, отдыхавший в Пицундском отеле "Сэр Рэмбо", нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину.

    «Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу», - информирует пресс-служба МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.

    По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия