Пьяный российский турист нанес ранения постояльцам и хозяину гостиницы в Абхазии

01.09.2021 Житель Самары, отдыхавший в Пицундском отеле "Сэр Рэмбо", нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину.



«Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу», - информирует пресс-служба МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.



По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.









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