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    Россия обновит вооружиние оккупационной военной базы в Абхазии
    01.09.2021
    Арсенал российской 7-й военной базы в абхазской Гудауте серьезно обновят. Она получит модернизированные боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

    Солдат также перевооружат на самую современную версию автомата Калашникова — Ак-12. Известный также под индексом 6П70, он входит в пятое поколение оружия концерна Калашникова. Его создали для замены предыдущей массовой модели — АК-74, состоящей на вооружении уже более 40 лет и устаревшей по ряду параметров.

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве, принципиальное решение о поставках нового вооружения в 7-ю военную базу принято. Обновленная техника начнет поступать туда уже в следующем году. В частности, арсенал 7-й ВБ пополнится модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-3 с дополнительным бронированием и современными оптико-электронными прицелами. Также рота беспилотных летательных аппаратов получит модернизированные беспилотные комплексы, а мотострелковые подразделения будут перевооружены на новейшие автоматы Ак-12.


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