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    Абхазских предпринимателей не допустили к участию в выставке в Стамбуле
    02.09.2021
    Абхазских предпринимателей не допустили к участию в международной выставке в Стамбуле. Данное решение было принято после того, как посольство Грузии обратилась с нотой протеста в МИД Турции. Об этом сообщает торгово-промышленная палата марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    Речь идет о проходившей 1 сентября 2021 года в Стамбуле международной выставке продуктов питания и напитков «CNR Food Istanbul», на которой должна была быть представлена продукция абхазских предпринимателей.

    «К сожалению, посольство Грузии в Турции выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилась с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки, под давлением МИД Турции, в последний момент, были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц», — сказано в заявлении де-факто ведомства.

    По данным абхазской стороны, аналогичный случай произошел неделю назад, когда Абхазии отказали в участии в выставке «WorldFoodPoland», проведение которой запланировано на 5-7 апреля 2022 года в Варшаве.


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