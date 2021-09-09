МККК доставил в Абхазию оборудование для пунктов вакцинации

Медучреждения Абхазии получили дополнительное оборудование для пунктов вакцинации. Оборудование доставлено в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) Международным комитетом Красного креста.
«Мы обсудили с представителями Красного Креста возможность оборудовать наши прививочные пункты. В рамках нашей договоренности они передали нам 12 комбинированных холодильников для хранения вакцины. Минздрав ожидает еще одну партию оборудования, это морозильные камеры на 20 кубов, предназначенных для хранения основного запаса вакцин», - сказал начальник отдела фармации местного Минздрава Ахра Аджба.
Вакцина от коронавируса хранится на складе «Минздрава» с соблюдением всех необходимых требований. При отключении электроэнергии дизельный генератор обеспечивает оборудование необходимой энергией. На случай сбоя работы генератора предусмотрено запасное оборудование, которое также обеспечивает холодильные и морозильные камеры необходимой электроэнергией.
На 7 сентября «Спутником Лайт» вакцинацию прошли 2466 человек, всего в Абхазии прививку от COVID-19 сделали почти 9 тысяч человек.