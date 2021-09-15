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    Абхазская оппозиция требует прозрачности переговоров по установлению «границы» с Россией
    15.09.2021
    Оппозиционное движение «Абхазское народное движение» требует от местной де-факто власти обеспечения прозрачности переговоров между РФ и де-факто властями касательно делимитации и демаркации «границы».

    По официальной информации, в Сухуми сейчас находится делегация из Москвы. Стороны обсуждают вопрос демаркации «границы» между оккупированной Абхазией и Россией.

    «В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства.

    Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», — говорится в заявлении.


    По официальным данным, пограничное село Айбга является единственной спорной территорией, по которой идет обсуждение.


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