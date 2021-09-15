Абхазская оппозиция требует прозрачности переговоров по установлению «границы» с Россией

Оппозиционное движение «Абхазское народное движение» требует от местной де-факто власти обеспечения прозрачности переговоров между РФ и де-факто властями касательно делимитации и демаркации «границы».
По официальной информации, в Сухуми сейчас находится делегация из Москвы. Стороны обсуждают вопрос демаркации «границы» между оккупированной Абхазией и Россией.
«В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства.
Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», — говорится в заявлении.
По официальным данным, пограничное село Айбга является единственной спорной территорией, по которой идет обсуждение.