Абхазская оппозиция требует прозрачности переговоров по установлению «границы» с Россией

15.09.2021 Оппозиционное движение «Абхазское народное движение» требует от местной де-факто власти обеспечения прозрачности переговоров между РФ и де-факто властями касательно делимитации и демаркации «границы».



По официальной информации, в Сухуми сейчас находится делегация из Москвы. Стороны обсуждают вопрос демаркации «границы» между оккупированной Абхазией и Россией.



«В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства.



Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», — говорится в заявлении.





По официальным данным, пограничное село Айбга является единственной спорной территорией, по которой идет обсуждение.









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