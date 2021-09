Компания Walt Disney нарушила законодательство Грузии об оккупированных территориях

Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

21.09.2021



«Последний богатырь» (2017) стал вторым полнометражным фильмом, снятым студией Disney в России. В производстве и продюсировании картины участвовали и другие компании.



Cyxymu.info приводит фотокадры, снятые, к примеру, в знаменитом «Каменном мешке», известном также как Юпшарский каньон. Он расположен по дороге на озеро Рица.



На другом кадре из фильма актеры заходят в пещеру, которая называется Уаз-Абаа. Она находится северо-восточнее села Верхняя Эшера в Сухумском районе.



В целом в фильме также есть большое количество кадров, снятых, как предполагает автор блога, в горах и лесах Кодорского ущелья, а также на черноморском побережье в районе Мюссеры, Гудаутский район.



Cyxymu.info также публикует скриншоты с Instagram актеров, снимавшихся в «Последнем богатыре» и выкладывавших свои селфи фото с места съемок в Абхазии. Среди них исполнительница главной роли Мила Сивацкая.



О съемках фильма «Последний богатырь» в Абхазии писали и местные СМИ. В частности, сообщалось, что в качестве натуры для сказочной страны Белогорье компания Disney выбрала Кодорское ущелье.



Cyxymu.info напоминает, что все это является прямым нарушением закона Грузии «Об оккупированных территориях». Более того, согласно Акту, принятому Конгрессом США, и американские компании, работающие в Абхазии в обход центральных властей в Тбилиси, могут попасть под санкции Минюста Соединенных Штатов.



