В Грузии почтили память погибших в день падения Сухуми

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27.09.2021 В Грузии сегодня вспоминают о самой трагической дате в новейшей истории страны —прошло 28 лет со дня падения Сухуми.



Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра к Мемориалу Героев в Тбилиси пришли члены семей и близкие погибших, участники войны, представители правительства Грузии и аккредитованные в стране дипломаты.



В Грузии 27 сентября отмечается как День памяти и надежды. Сегодня на всех административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги.



27 сентября 1993 года Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.



Война в Абхазии началась после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным, после чего завязалось вооруженное противостояние, переросшее в войну.



Падение Сухуми стало финалом вооруженного конфликта, длившегося 13 месяцев и 13 дней.



16 сентября 1993 года абхазская сторона в очередной раз нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований.



Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.



К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Вскоре из Абхазии также вынуждены были уехать тысяч жителей разных национальностей — греки, евреи, эстонцы и другие.



На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством сепаратистов званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.



Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. 300 тысяч жителей Абхазии были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами.



В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало два региона Грузии — Абхазию и Цхинвальских регион, в качестве независимых государств. Это 19% территории Грузии.



Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило Абхазию и Цхинвальский регион оккупированными территориями.



Независимость этих самопровозглашенных государств признает в настоящее время Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Остальные страны международного сообщества считают Абхазию и Цхинвальский регион частью Грузии.









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