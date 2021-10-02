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    Проживающих в Гали грузинских избирателей не пропускают в Зугдиди
    02.10.2021
    Граждан Грузии, проживающих в Гали, не пропускают через Ингурский мост в Зугдиди, что является ограничением права граждан на участие в избирательном процессе.

    Данную информацию подтвердили корреспонденту «Нетгазети» как находящийся у разделительной линии сотрудник правоохранительных органов Грузии, а также Служба госбезопасности.

    При этом движение из Зугдиди в Гали не ограничено, однако из Гали осуществляется транспортировка только сотрудников ГЭС.

    Зугдидский офис «Единого национального движения» заявляет, что цель ограничения - ограничить право голоса оппозиционных избирателей. Многие граждане, проживающие в Гали, голосуют в городе Зугдиди.

    По данным «Нетгазети», один из избирателей, который пожелал остаться анонимным, сказал, что хотел перейти через Ингурский мост, но не смог. При этом он назвал себя сторонником оппозиции.

    В СГБ сообщили, что ограничение наложено не грузинской стороной, а властями самопровозглашенной республики Абхазия. «2 октября этого года свободное передвижение из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральным правительством, было незаконно ограничено для всех, кроме лиц, нуждающихся в медицинской помощи», - говорится в заявлении ведомства.

    По данным СГБ, в связи с данным фактом, была активирована «горячая линия и проинформирована МНЕС».


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