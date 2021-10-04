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    В Абхазии снова протестуют
    04.10.2021
    Представители абхазской оппозиции требуют немедленной отставки т.н. министра внутренних дел Дмитрия Дбара после стрельбы в Сухуми с участием депутата т.н. парламента Гарри Кокая, сотрудников полиции и группы "ветеранов войны".

    Оппозиция провела в понедельник на площади перед зданием парламента республики в Сухуми акцию протеста, на которой выдвинула соответствующие требования.

    В свою очередь лидер абхазского режима Аслан Бжания призвал участников акции протеста не нагнетать напряженность и дождаться результатов расследования инцидента. "Это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать", - заявил он в администрации главы республики во время встречи с группой ветеранов грузино-абхазской войны.

    После заявления Бжания участники акции протеста начали расходиться.

    Ранее в парламенте завершилось заседание депутатов, рассматривавших меры по преодолению напряженности, возникшей после инцидента. Генпрокурор республики Адгур Агрба сообщил, что на проверку всех обстоятельств произошедшего потребуется около 15 дней.

    Инцидент со стрельбой в Сухуми произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. По данным МВД, Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции Кокая и несколько ветеранов войны получили травмы.

    Следственное управление т.ню генпрокуратуры проводит процессуальную проверку.

    Накануне, 3 октября, стало известно, что Дбар отстранен от должности на время расследования инцидента в Сухуми.


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