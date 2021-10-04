В Абхазии снова протестуют

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04.10.2021 Представители абхазской оппозиции требуют немедленной отставки т.н. министра внутренних дел Дмитрия Дбара после стрельбы в Сухуми с участием депутата т.н. парламента Гарри Кокая, сотрудников полиции и группы "ветеранов войны".



Оппозиция провела в понедельник на площади перед зданием парламента республики в Сухуми акцию протеста, на которой выдвинула соответствующие требования.



В свою очередь лидер абхазского режима Аслан Бжания призвал участников акции протеста не нагнетать напряженность и дождаться результатов расследования инцидента. "Это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать", - заявил он в администрации главы республики во время встречи с группой ветеранов грузино-абхазской войны.



После заявления Бжания участники акции протеста начали расходиться.



Ранее в парламенте завершилось заседание депутатов, рассматривавших меры по преодолению напряженности, возникшей после инцидента. Генпрокурор республики Адгур Агрба сообщил, что на проверку всех обстоятельств произошедшего потребуется около 15 дней.



Инцидент со стрельбой в Сухуми произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. По данным МВД, Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции Кокая и несколько ветеранов войны получили травмы.



Следственное управление т.ню генпрокуратуры проводит процессуальную проверку.



Накануне, 3 октября, стало известно, что Дбар отстранен от должности на время расследования инцидента в Сухуми.









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