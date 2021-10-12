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    Очередной раунд Женевских переговоров пройдет 13 октября
    12.10.2021
    54-й по счету раунд переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе пройдет в Женеве 13 октября.

    Глава грузинской делегации, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия уже находится в Женеве. Сегодня стороны встретятся с сопредседателями.

    «Женевский формат создан вокруг выполнения шестипунктного соглашения. Оно очень важно для нас, поскольку это первый шаг в направлении полномасштабного решения конфликта. Мы всегда стараемся, чтобы в связи с вопросами шестипунктного соглашения был зафиксирован прогресс», — заявил Дарсалия.

    Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. В их основе лежат договоренности, достигнутые после августовской войны – соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Во встречах в Женеве принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон. Это единственный формат переговоров между Грузией и РФ, где рассматриваются вопросы, связанные с обязательствами о неприменении силы, создании международных механизмов безопасности и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.


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