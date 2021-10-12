«Телефонные» террористы «заминировали» российское представительство в Абхазии

Сотрудники московской полиции начали доследственную проверку после информации об угрозе взрыва посольств Алжира, Грузии, представительства в Абхазии, а также трех стадионов и аэропорта Внуково в Москве.



"Вечером 11 октября в дежурную часть управления внутренних дел по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления МВД России столицы поступило письмо по электронной почте от мужчины. В нем он пообещал устроить "великий спектакль в городе Москве", заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии. Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы "РЖД-Арена", "Лужники", "Открытие Банк Арена", а также аэропорт Внуково" - сообщает ТАСС.









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